Tommaso Marini è Campione del Mondo. Batte Itkin e vince l'oro nella prova individuale di fioretto

Tommaso Marini sale sul tetto del Mondo. Non c’era riuscito per un soffio dodici mesi fa a Il Cairo, guadagnando una preziosissima medaglia d’argento, ma di fronte al pubblico di Milano, che lo ha sostenuto spingendolo al successo, “Tommy” ha regalato allo sport ed alla scherma marchigiana e nazionale un oro splendido. Il podio che ospita i “top 4” del fioretto maschile è lo stesso del 2022, con l’unica eccezione rappresentata dal coreano Cheung ka Long – campione olimpico in carica – sostituito dal giapponese Kyosuke Matsuyama: c’è Enzo Lefort, ora bronzo ma oro l’estate scorsa, e l’americano Nick Itkin, arrivato in finale dopo il terzo posto del Cairo. E c’è Marini, capace di compiere quel decisivo upgrade, quel piccolo grande passo in avanti decisivo per migliorarsi, per far diventare quella medaglia del metallo più prezioso e quindi indimenticabile.

«E’ stato un periodo molto difficile per me – dice “Tommy” ai microfoni della Rai – ed in programma ci sarà anche un’operazione alla spalla. Ho combattuto contro gli avversari e contro il dolore, non avevo fatto gli Europei per via di questo problema, ho voluto rischiare per il Mondiale in casa stringendo i denti e ce l’ho fatta. Cercavo questo oro dallo scorso anno, quando ho concluso la prova individuale al secondo posto. Stavolta, con il cuore e un po’ di sana follia, è arrivato questo grandissimo risultato che mi ripaga dei tanti sacrifici fatti.»

La partenza di “Tommy” nel tabellone di diretta, nel quale si è presentato con il numero 6 del ranking, è stata subito lanciata. Sbarazzatosi con facilità del tedesco Paul Luca Faul nel primo turno (vittoria per 15-8), Marini ha quindi agevolmente scavalcato l’ostacolo costituito dal giapponese Takahiro Shikine, il quale ha accumulato subito un notevole svantaggio (1-8 dopo i primi tre minuti) per poi cedere di schianto 15-4. Piuttosto netto anche il successo nel derby italiano negli ottavi di finale con Filippo Macchi - un mese fa laureatosi campione continentale agli Europei di Plovdiv - dove il fiorettista dorico ha saputo contenere la rimonta del suo connazionale (dal 12-6 al 12-10) per poi chiudere i conti sul 15-11.

Unico rappresentante della pattuglia italiana ai quarti di finale (out al secondo turno sia Foconi che Garozzo, piegati rispettivamente dall’egiziano Abdelrahman Tolba e dal danese Jon Winterberg-Poulsen), Marini sale per la quarta volta consecutiva sulla fortunata pedana verde dell’Allianz MiCo, e dopo un avvio equilibrato stacca il francese Rafael Savin sul 9-5 e chiude in scioltezza sul 15-9 volando in semifinale. Ad attenderlo, dopo un’interminabile quarto con l’egiziano Hamza, c’è Enzo Lefort, nel remake della finale mondiale di dodici mesi quando il transalpino si impose al fotofinish mettendosi al collo l’oro. Come allora, il confronto con il due volte campione iridato è incerto ed equilibratissimo: a deciderlo, sul 14-13 per “Tommy”, la seconda ammonizione per copertura di bersaglio (testa abbassata) comminata al detentore del titolo, giallo che si converte il rosso e regala la quindicesima lunghezza – e la finale – al fiorettista anconetano.

La sfida per l’oro lo mette di fronte all’americano Nick Itkin. Avversario scorbutico, che va subito sotto nel punteggio (6-3) ma nei trenta secondi conclusivi del primo assalto piazze tre “botte” risalendo pericolosamente sul -2 (11-9). La rimonta del ventiquattrenne di Los Angeles si completa con l’aggancio a quota 11, ma Tommaso c’è: piazza la “doppietta” per il 13-11, fa opera di resilienza con Itkin che risale sul -1 e soffre per un colpo di fioretto dello statunitense sulla mano armata, ma sul 14-13 lo invita ad attaccare mandandolo a vuoto e piazzando la stoccata che vale l’alloro iridato. Stavolta è tutto vero: l’epilogo è quello sperato, sognato, fortissimamente voluto. E colorato di un oro che brilla tantissimo.