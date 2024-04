"Tommy" Brugnami incanta Rimini: due ori e tre argenti agli Europei Juniores di Ginnastica

Gli Europei Juniores alla Fiera di Rimini consacrano Tommaso Brugnami come il vero golden boy della Ginnastica Artistica italiana. Il diciassettenne di Ascoli Piceno, in forza alla Ginnastica Ancona, termina il suo cammino nella rassegna continentale giovanile con una strepitosa doppietta d’oro agli anelli ed al corpo libero, a cui si aggiungono anche tre argenti: una con la squadra azzurra, uno al volteggio e l’ultimo nella prova ”all around” ad incorniciare un percorso sensazionale. Il talento marchigiano, dopo il giro completo sui sei attrezzi, è salito sul secondo gradino con un fantastico totale di 80.832 arrendendosi soltanto al francese Anthony Mansard, che ha trionfato con una prestazione maiuscola da 81.499 punti. Il nuovo campione d'Europa è riuscito a imporsi proprio nell'ultima rotazione, quella alla sbarra, che gli ha permesso di ereditare il titolo dell'ungherese Botond Molnar di Monaco 2022.

Il secondo posto nell’all around arriva al termine di un campionato europeo nel quale Tommaso aveva già incantato la platea. La pedana centrale di Rimini, nella prima competizione in programma, ha visto subito l’Italia protagonista con la splendida performance di “Piumino” (come viene soprannominato in relazione alla sua leggerezza nell’esecuzione degli esercizi), che con il personale di 13.866 ha fatto suo il titolo europeo juniores al corpo libero, succedendo al tedesco Daniel Mousichidis, che vinse a Monaco di Baviera nel 2022, quando Tommy chiuse in terza posizione.

Nella seconda rotazione, l’Inno di Mameli è tornato nuovamente a suonare, sempre in onore di Brugnami. Il talento allenato da Fabrizio Marcotullio è riuscito a vincere il suo secondo oro individuale, questa volta agli anelli, precedendo, con 13.266, il britannico Gabriel Langton (13.233) e l’austriaco Vincent Lindpointner (13.200). In una finale dove i primi cinque sono racchiusi in poco più di due decimi di punto e i primi tre in 66 millesimi, il ginnasta della Giovanile Ancona, pur salendo per ultimo ha messo tutti in fila, succedendo allo svedese Luis il-Sung. E mentre Brugnami sfilava il gradino più alto al rivale di Birmingham, l’altro inglesino, Sol Scott, gli toglieva, a sua volta, la gioia della tripletta al volteggio.

Il diciassettenne di Godmanchester infatti, partendo dalla rincorsa dei 25 metri per ottavo, arrivava in fondo con la media più alta, 14.466, frutto di due salti di uguale valore. Tommaso, il leader provvisorio, ha assistito alla performance del rivale al volteggio, un attimo prima di salire sul castello degli anelli, apprendendo dal maxi schermo che il suo 14.200 (14.500 – 14.900) era buono per l’argento. Il secondo dopo quello conquistato con l’Italbaby, giovedì. Sol raccoglie così l’eredità del finlandese Reiman Joona, mentre Tommy, che in Germania due anni fa era arrivato quarto, compie un doppio salto verso il tetto dell’Europa che conta.