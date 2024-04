Sul ring per Tonucci e Rumori, a Collemarino l'evento di boxe commemorativo

ANCONA - Un memorial di boxe in ricordo di Paolo Tonucci e Nello Rumori, due pugili storici che hanno scritto pagine indelebili nel panorama anconetano. Ad organizzarlo, il prossimo 5 maggio, è la ASD Pugilistica Dorica presso il Palabrasili di Collemarino. L’evento, a partire dalle 16 e con ingresso sarà gratuito, vedrà 15 incontri di tutte le categorie: allievi, school boy, junior, youth ed elite.

Gli incontri

A salire sul ring saranno dieci atleti della stessa ASD Pugilistica: Sharon Ambrosio, Andrei Federchyk, Eddy Fabio D'Andrea , Samuel Console Pontrelli, Natal Marino, Alessandro Panzini, Rocco Santilli, Angelo De Falco, Ali Karimi e Leonardo Gioacchini. Saranno presenti inoltre rappresentanze dell'Emilia Romagna e dell'Abruzzo oltre ad altri pugili marchigiani. Tra i match in programma spiccano quello di Leonardo Gioacchini (terzo alle nazionali Under 22 lo scorzo anno) che sfiderà il maceratese Abazi e Usman Fal El, dell'UPA di Ancona, che sfiderà Alessandro Morri (argento ai campionati Under 22 nel 2023). Alle premiazioni saranno presenti il vicesindaco Giovanni Zinni e l’assessore Daniele Belardinelli. Ci saranno anche il Presidente Comitato regionale FPI Luciano Romanella. Atteso anche il presidente CONI Regionale Fabio Luna e l'ex consigliere Regionale Sante Bucari (ex campione italiano dei medi e mediomassimi).

Inclusione

La ASD Pugilistica Dorica2006, presieduta da Franco Caporelli e che conta tra i tecnici gli esperti Stefano Caporelli, Adelchi Tonucci e Alessandro Giorgetti, promuove anche corsi per giovanissimi (dai cinque anni ai dodici anni), amatori, pugilato femminile ed una decina di pugili agonisti. Atra peculiarità della ASD Pugilistica Dorica 2006 è l'attività di boxe therapy (sostenuta dall'Associazione Onlus Marco Vive); rivolta a persone con problematiche sociali ed usata come forma di riabilitazione sia fisica che psicologica.