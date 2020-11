Un chilometro di leggenda: le origini del Trave secondo due tradizioni

Uno scoglio di forma allungata che dal Belvedere di Portonovo, cattura l’attenzione di turisti e non solo. Lo scoglio del Trave, che si estende per 1 chilometro, è una delle caratteristiche della baia e, come per altre attrazioni della riviera, ha le sua leggende. La tradizione cristiana infatti vuole che siano stati gli angeli a farlo affiorare per offrire un punto di sosta durante la traslazione della Santa Casa tra la chiesetta di Posatora e Loreto.

Secondo un’altra interpretazione invece, lo scoglio era stato creato come ponte tra le due sponde dell’Adriatico in segno di fratellanza, per poi venire eroso dagli eventi atmosferici.

(Foto Instagram @saretta.17)