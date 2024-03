Marco D'Amore, l'attore «cacciato dal ristorante anconetano al gol del Napoli»

ANCONA - Marco D'Amore «Cacciato dal ristorante» dell'Anconetano al gol decisivo di Raspadori in Napoli-Juventus. Lo ha raccontato lo stesso attore napoletano, presente al cinema con il film "Caracas" durante l'intervista a TvPlay,

«Siamo andati ad Ancona e Jesi per salutare il pubblico in sala e poi siamo corsi in un ristorante- ha raccontato lo stesso attore- ma ci hanno cacciato. Quando ha segnato Raspadori ci siamo scatenati. Mi vergogno di me stesso. Una signora si è girata e ha detto di mandarci via perché non ne potevano più». Non si conosce il nome del ristorante in questione.