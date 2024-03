La tavola (marchigiana) di Pasqua: come preparare la Crescia

La Crescia di Pasqua è una delle ricette tipiche della tradizione marchigiana. Perfetta da servire a tavola nei prossimi giorni di festa, a quando si vuole.

Sciogliete il lievito di birra in un po' di latte tiepido insieme allo zucchero e lasciate riposare per circa 10 minuti, finché non diventa spumoso.

In una ciotola capiente, setacciate la farina e aggiungete il lievito attivato, le uova, il formaggio pecorino e parmigiano grattugiati, il salame a cubetti e l'olio extravergine d'oliva.

Iniziate a impastare, aggiungendo il latte rimasto poco alla volta fino a ottenere un impasto morbido e omogeneo. Aggiustate di sale secondo il vostro gusto.

Trasferite l'impasto su una superficie infarinata e lavoratelo energicamente per almeno 10-15 minuti, finché diventa liscio ed elastico.

Mettete l'impasto in una ciotola leggermente unta d'olio, copritelo con un canovaccio pulito e lasciatelo lievitare in un luogo caldo per circa 2 ore, o fino a quando raddoppia di volume.

Trascorso il tempo di lievitazione, dividete l'impasto in due parti e formate due pagnotte rotonde. Trasferitele in due teglie leggermente unte d'olio, copritele nuovamente con un canovaccio e lasciatele lievitare per altri 30-40 minuti.

Preriscaldate il forno a 180°C.

Spennellate la superficie delle cresce con un po' di latte e infornatele per circa 30-40 minuti, o fino a quando risultano dorate e ben cotte.