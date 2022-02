Dal vicolo più stretto d'Italia al mulino fiabesco: 5 luoghi da scoprire per San Valentino

San Valentino romantico nelle marche? Ecco cinque posti da non perdere:

Parco del Trabocco

Un luogo da favola dove ci sono anche i resti di un antico mulino. Il nome prende origine dalla presenza nell’area di una decina di “trabocchi”, ovvero di piccole briglie utili a rallentare il corso delle acque e stabilizzarne l’effetto erosivo.

La Rocca di Gradara (PU)

E’ il luogo dell’amore di Paolo e Francesca, e della loro tragedia. Paolo e Francesca sono due personaggi realmente esistiti. Francesca da Polenta era figlia di Guido Minore Signore di Ravenna e Cervia. Siamo nel 1275 e Guido da Polenta decise di dare la mano di sua figlia a Giovanni Malatesta (detto Giangiotto). Per evitare il possibile rifiuto da parte della giovane Francesca i potenti signori di Rimini e Ravenna tramarono l’inganno: Mandarono a Ravenna Paolo il Bello “piacevole uomo e costumato molto”, fratello di Giangiotto, “spacciandolo” per il futuro marito fino al giorno delle nozze. Francesca accettò con gioia e il giorno del matrimonio pronunciò felice il suo “sì” senza sapere che Paolo la sposava “artificiosamente” per procura ossia a nome e per conto del fratello Giangiotto. «…non s’avvide prima dell’inganno, che essa vide la mattina seguente al dì delle nozze levare da lato a sè Giangiotto… » Pensate alla sua disperazione! La relazione tra Francesca e Paolo continuò, finche Giangiotto non li sorprese in un bacio e li uccise entrambi. Gli sventurati amanti vengono così immortalati da Dante nella Divina Commedia – V canto dell’Inferno. (www.gradara.org).

Il Parco Colle Celeste

Si tratta del parco che il musicista Gaspare Spontini dedicò alla moglie Celeste Erard, ispirato al giardino francese che la famiglia possedeva in una tenuta vicino Parigi. Il lungo viale alberato è ideale per passeggiate romantiche.

Il Balcone delle Marche

Uno dei Borghi più belli d’Italia, autentica terrazza sulle Marche. Il panorama spazia fino al Monte Conero ed è uno dei panorami più apprezzati fin dai tempi antichi.

Baciarsi nel vicolo più stretto d’Italia

A Ripatransone (Ascoli) c’è il vicolo più stretto (e a questo punto) più romantico d’Italia. E’ largo dai 37 ai 47 centimetri. Impossibile non baciarsi.