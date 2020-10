Fantasma di fanciulla o pianoforte posseduto? La leggenda di Palazzo Benincasa

Ancona, via della Loggia. Secondo una vecchia leggenda cittadina, dalle sale superiori di Palazzo Benincasa proverrebbe la melodia di un pianoforte nelle ore notturne: a dilettarsi con quella musica sarebbe lo spirito di una ragazza morta oltre 150 anni fa.

Il caso è riportato anche dal portale fantasmi.it, dove viene specificato che il personale di sorveglianza avrebbe in passato segnalato quella triste melodia provenire dai piani alti proprio nelle ore in cui il palazzo resta chiuso al pubblico. Secondo altre fonti, oltre alla musica, si sentirebbero anche rumori di tacchi. Qualcuno è abbastanza coraggioso da bussare e far presente alla donzella che a far musica a tarda notte si rischia una sanzione ad Ancona?

(Foto tratta da BrainCharm.com)