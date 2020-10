Il fantasma che danza a mezz’aria: la leggenda della vecchia sorgente

Se passeggiando per Camerano qualcuno vi dovesse sconsigliare di passare nel luogo chiamato La Fontanina, dategli retta, specialmente nel periodo che precede Halloween. Un’antica leggenda narra che proprio vicino alla sorgente si aggirerebbe lo spirito de “La Giana”. La stessa tradizione popolare non ha mai “stabilito” se si trattasse di una presenza buona o malefica. Nel corso dei secoli alcune persone hanno asserito di aver visto al tramonto lo spettro di questa anziana donna fluttuare sulla sorgente che è chiamata a proteggere. Il passaparola si è tramandato fino ai giorni nostri ed è rimasta solo una leggenda che ormai fa parte del folklore cittadino. Secondo altre versioni la “Giana” sarebbe lo spirito di una ragazza uccisa proprio in quel posto dal marito per motivi di gelosia.

Il portale “Turismo Camerano” fa notare anche l’assonanza con il termine sardo “domus de janas” (casa delle fate), e questo spiegherebbe perché per alcune versioni la Giana sarebbe in realtà una fata buona.

(Foto di repertorio).