Anziana vestita di scuro o giovane graziosa: Paora, il fantasma che protegge il tesoro

Un tesoro nascosto in un castello e un fantasma a vigilare su un’inestimabile ricchezza. Sembra l’incipit di una favola e per la razionalità lo è, ma la tradizione vuole che il bottino e lo spirito esistano davvero e proprio in provincia di Ancona.

Siamo a Offagna e dentro il castello medioevale si narra che aleggi lo spirito di Paora. Per raggiungere il tesoro, sempre secondo la tradizione popolare, bisognerebbe percorrere un labirinto di cunicoli che si apre sotto la montagna che ospita il castello. Missione impossibile, perché durante il percorso Paora richiamerebbe l’intruso con la sua voce ammaliatrice esattamente come le sirene nell’Odissea.

Quel suono incantevole avrebbe il solo scopo di attirare il cacciatore di tesori nel cunicolo sbagliato senza dar loro la possiblità di uscire. Secondo altre leggende, Paora si manifesterebbe tra i boschi del Monte della Crescia come una bella ragazza bionda o un’anziana donna vestita di scuro pronta a dare consigli su dove si trovi il tesoro. Ovviamente sbagliati. Non è una storia che fa rabbrividire di paura, ma perfetta per iniziare davanti a un camino il countdown verso la notte di Halloween.

