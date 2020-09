Arancini marchigiani, la ricetta completa

Un dolce che nelle Marche si cucina tipicamente a carnevale, ma è buono per tutte le stagioni. Specialmente quella fredda. La ricetta degli Arancini marchigiani.

Ingredienti

2 arance

2 limoni

3 uova

olio da frittura

600 gr di farina “00”

lievito di birra (mezza porzione)

40 ml di olio extravergine d’oliva

150 ml di latte

200 gr di zucchero

Procedura

La prima cosa da fare è sciogliere il lievito di birra in 100ml di latte. Disponete la farina sulla spianatoia in modo da formare una piramide tronca con un buco al centro. All’interno, mentre aggiungete il resto del latte, mettete il lievito sciolto, le uova e l’olio. Impastate e lasciate riposare per circa un’ora in un recipiente coperto da pellicola trasparente. Il tempo è indicativo, bisogna guardare le dimensioni dell’impasto che dovranno essere praticamente raddoppiate.

Termianto il tempo di riposo, stendete l’impasto con un mattarello e, sul rettangolo che avrete formato, grattugiate arance, limoni e spolverate di zucchero. Lasciate riposare per altri 15-20 minuti.

A questo punto non resta che arrotolare la pasta e tagliatela a dischi, friggere i singoli arancini girandoli da ambo i lati e scolarli sulla carta paglia. Gli esperti consigliano di evitare quella assorbente perché lo zucchero si potrebbe incollare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Foto tratta da: Incucinaconte.it)