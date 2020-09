“La” specialità che stregò Garibaldi: storia e ricetta delle olive all'ascolana

Nell’800 i cuochi che servivano presso le famiglie benestanti non avevano troppi modi per conservare la carne a lungo: o sotto sale o la consumazione a stretto giro di posta. Ecco dunque che ad Ascoli cominciò a farsi largo l’usanza di usare la carne non ancora utilizzata in cucina come ripieno delle olive in salamoia. Quella che oggi è “la” specialità marchigiana attinge in parte dall’antica Roma, visto che proprio i legionari erano soliti consumare proprio olive conservate in salamoia. Giuseppe Garibaldi se ne innamorò al punto da coltivare delle piante di olivo nella sua Caprera.

La ricetta

Ingredienti

500 gr olive verdi ascolane

200 gr carne di manzo magra

150 gr carne di maiale

50 gr carne di pollo o tacchino

2 uova

farina

pangrattato

olio d'oliva extra vergine

1/2 cipolla

noce moscata

sale

Procedimento

Tagliate le olive a spirale

Lasciate le spirali riposare in acqua fredda e salata per circa un’ora,

Tagliare la carne a dadini e farla rosolare con un po' di vino bianco. Successivamente unire la noce moscata

Macinare il composto e impastarlo insieme all’uovo e al parmigiano. Con questo impasto bisogna poi fare delle “palline”

Avvolgete la spirale delle olive su ogni pallina

Infarinare ogni oliva con farina di frumento, poi farla rotolare su un piatto con l’uovo sbattuto e ricoprirle con il pane grattugiato

Friggere in olio extravergine di oliva.

