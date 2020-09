Frecantò, la ratatouille marchigiana: quando l’ortolano “fregò” il macellaio

Un mix di verdure cotte in padella o nel forno a legna. Il “Frecantò”, variante marchigiana della ratatouille, è stato uno dei piatti più importanti nella tavola dei contadini. Ha origini antiche e viene preparato con quello che l’orto offre in ogni stagione. L’unica differenza con la ratatoiulle sta nell’assenza di carne.

Il nome

Curiosa però è l’origine del nome. Se la versione “ufficiale” vuole che il Frecantò sia l’adattamento del francese fricandeau, la tradizione invece vuole che a battezzare il piatto fosse una sfida di cucina persa da un tale Antonio. Si racconta infatti che il ragazzo, di professione macellaio, organizzasse sfide a base di ratatouille. Vinceva chi preparava il piatto più buono e la ratatouille di Antonio sembrava non avere rivali, fin quando lo sfidante ortolano rivisitò quello stesso piatto proponendo solo verdure. La versione “vegan”, riporta il portale La Cucina Italiana.it, sarebbe stata accolta con l’espressione «Fregantò», ovvero «Hai fregato Antonio!».

In cucina

Il Frecantò è composto da ortaggi stagionali a volontà, cotti in padella o al forno (180° per mezz'ora) e quindi non esiste una vera e propria ricetta. Può essere utilizzata come condimento, secondo piatto o companatico. I contadini sono soliti “allungarlo” con del vino.

Foto tratta da: La cucina italiana.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.