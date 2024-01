Il Savoia conquista la finale nazionale della competizione di scienza e robotica FIRST® LEGO® League Challenge

ANCONA - L'IIS Savoia Benincasa ha partecipato con due squadre alla fase regionale della competizione FIRST® LEGO® League Challenge, tenutasi a Fermo Sabato 27 Gennaio. La First Lego League è una sfida mondiale per qualificazioni successive di scienza e robotica tra squadre che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi, applicandoli a problemi reali di grande interesse generale, ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni innovative. La manifestazione richiede ai suoi partecipanti di effettuare una ricerca con tutti i criteri caratteristici del protocollo scientifico su una problematica attuale.

Entrambe le squadre del Savoia, "R2D2" (formata da Andrea Ciarrocchi, Giovanni Paolo Umile Gallo, Jacopo Maniscalco, Tommaso Michelini, Luca Orlando i e Agnese Storchi) e "Team Savoia" (formata da Mattia D'Alessandro, Mattia Franca, Greiden Gixho, Bartolomeo Pinto, Lorenzo Serenelli, Enea Ymet) hanno conquistato il pass per la gara nazionale che si terrà a Salerno il 16 e 17 Marzo 2024. Inoltre, il team "R2D2" si è contraddistinto con il premio "Robot design", assegnato a chi ha impiegato notevoli principi di programmazione e solide pratiche ingegneristiche per sviluppare un robot meccanicamente solido, durevole, efficiente e totalmente in grado di eseguire le missioni previste dalla sfida. D'altra parte, la squadra "Team Savoia" ha vinto il premio "Core Values", assegnato al team i cui membri dimostrano un entusiasmo e uno spirito straordinari, e che hanno compreso che lavorando tutti insieme si possono raggiungere traguardi più alti che da soli.