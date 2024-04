Gli studenti del Galilei di Ancona incontrano Papa Francesco

ANCONA - Il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Ancona, che fa già parte della ˊRete nazionale delle Scuole di paceˊ, prenderà parte venerdì (19 aprile), alle ore 9, ad un incontro con Papa Francesco, in Vaticano. Davanti al Pontefice, Jorge Mario Bergoglio, una delegazione di dieci studenti del Galilei.

Formare una nuova generazione di costruttori e costruttrici di pace. Con questo obiettivo, nell’Aula Paolo VI della Città del Vaticano, il Santo Padre incontrerà circa 6mila studenti, insegnanti e dirigenti scolastici della ˊRete nazionale delle Scuole di paceˊ. In tutto 137 scuole di 94 città e 18 regioni. L’incontro con Papa Francesco è parte integrante del Programma nazionale di educazione civica 2023-2024 intitolato “Trasformiamo il futuro. Per la pace con la cura” teso ad educare le giovani generazioni alla cura di sé, degli altri, della comunità, dell’ambiente e del mondo come strumento di pace e di trasformazione del futuro.

Di seguito, i nomi degli studenti e delle studentesse che incontreranno il Papa: Giulia Alessandroni 4C; Lisa Antognini 5D; Alessia Antognini 5G; Alice Carbonari 4G; Maria Teresa Carletti 5G; Elena Cartuccia 4G; Pierpaoli Atena 5G; Rekaj Klea 5G; Simeone Giulia 5G; Sofia Sparaci 4G.