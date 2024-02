Gli studenti del "Cuppari Salvati" in visita da Criluma Viaggi, per una full immersion in un'eccellenza del settore

ANCONA - Una full-immersion formativa in una delle agenzie di riferimento del settore in ambito nazionale. Un’occasione concessa a quaranta brillanti studenti delle classi quarte dell’Istituto Superiore Cuppari Salvati di Jesi, i quali hanno avuto l'opportunità di passare una giornata presso l’Agenzia di Viaggi “Criluma Viaggi” di Ancona. L'Agenzia recentemente riconosciuta e premiata dai principali tour operator italiani come una delle eccellenze nel settore in termini di professionalità e volumi di fatturato, si è distinta come un modello di imprenditorialità di successo. La sua continua dedizione alla qualità del servizio e alla soddisfazione del cliente l'ha collocata ai vertici del settore.

Gli studenti, guidati dagli insegnanti dell’Istituto “Cuppari Salvati”, hanno avuto l’opportunità di esplorare da vicino il dietro le quinte di un’agenzia di viaggi di prestigio, scoprendo i processi operativi, l'organizzazione e la gestione delle prenotazioni, nonché gli aspetti chiave che contraddistinguono Criluma Viaggi nel panorama nazionale. Il team di Criluma Viaggi ha accolto gli studenti con entusiasmo, condividendo la propria esperienza e offrendo una visione approfondita del settore turistico. Gli studenti hanno avuto modo di interagire con professionisti del settore, ponendo domande e apprendendo dagli esperti le sfide e le opportunità del mondo del turismo.

Quest'esperienza formativa presso Criluma Viaggi si è rivelata un momento di crescita e arricchimento per gli studenti, fornendo loro un’occasione unica per comprendere da vicino il funzionamento di un'azienda di successo e per acquisire una prospettiva concreta sul mondo del lavoro nel settore turistico. «Esprimiamo la nostra gratitudine all'Istituto Superiore Cuppari Salvati per averci dato modo di aprire le porte a questa preziosa iniziativa educativa - afferma il titolare dell'agenzia Antonio Recchi - la collaborazione tra istituzioni educative e imprese del territorio è fondamentale per garantire una formazione completa e mirata agli studenti, preparandoli in modo adeguato per affrontare le sfide del futuro».