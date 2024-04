ANCONA - «E' con particolare soddisfazione che ho appreso la notizia che l'Università Politecnica delle Marche è salita di 200 posizioni in un anno nel QS World University Rankings 2024 e per questo esprimo le più vive congratulazioni al Magnifico rettore prof. Gian Luca Gregori e a tutto l'ateneo dorico». Sono le parole dell'assessore all'Università Marco Battino, che ha sottolineato l'importanza di questa crescita, soprattutto all'interno di una classifica che pone particolare attenzione ai risultati in termini di occupabilità e sostenibilità.

«Sono anche questi risultati – prosegue Battino – che rafforzano il programma di governo dell'Amministrazione comunale, teso a radicare sempre di più l'identità e la reputazione dell'UnivPm all'interno di una città che vuole essere sempre più Universitaria, sia nelle infrastrutture di servizio, sia nell'accoglienza, sia nelle opportunità che possono essere offerte agli studenti e ai laureati. Stiamo percorrendo tutte le strade e tutte le progettualità necessarie a valorizzare al massimo il patrimonio accademico, scientifico e umano che la presenza dell'Università in città è in grado di offrire».