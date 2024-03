Scambio con Nagasaki, studenti giapponesi a Falconara tra visite guidate, gastronomia e lezioni di usi e costumi

FALCONARA MARITTIMA – Si sta concludendo con grande entusiasmo da parte di studenti e famiglie il secondo scambio con la scuola “Kaisei” di Nagasaki del Liceo “Cambi” di Falconara Marittima. I ragazzi giapponesi sono stati accolti dalle famiglie degli studenti del liceo e hanno avuto modo di condividere esperienze diverse, che li hanno introdotti alla cultura italiana. Sono state numerose le visite nel territorio che hanno permesso ai ragazzi di conoscere aspetti significativi sia della nostra cultura che del patrimonio del Paese.

Il primo giorno hanno esplorato le grotte di Frasassi con una guida d’eccezione: il professor Amedeo Griffoni, insegnante del liceo e uno degli speleologi che nel lontano 1971 ha contribuito alla scoperta del sito. Nei giorni seguenti hanno visitato il centro storico di Ancona con una guida locale e le città di Assisi e Gubbio. Durante i momenti trascorsi a scuola gli studenti giapponesi hanno avuto modo di mostrare agli studenti del Liceo Cambi alcuni aspetti della loro cultura quali giochi e danze locali. L’Istituto ha proposto loro laboratori sportivi con attività di squadra e digitali presso il nuovo laboratorio Innovative Hub del liceo, dove i ragazzi hanno ideato insieme al loro amico ospitante un foto libro per ricordare i momenti più significativi della loro esperienza.

Non è mancato un momento culinario che ha permesso agli alunni di mettere le ’mani in pasta’, per sperimentare la celebre ricetta della pizza rotonda fatta a mano. La visita a Falconara si concluderà con un’ultima occasione di condivisione con le famiglie presso il bowling club Paradise di Monsano. Prima dei saluti il gruppo, accompagnato dagli alunni italiani, trascorrerà tre giorni a Roma dove oltre alla visita della città avrà l’onore di partecipare all’udienza generale di mercoledì del Papa. Il forte legame che si è creato fra i ragazzi non sarà però interrotto, perché lo scambio prevede una seconda fase in cui i ragazzi giapponesi accoglieranno a Nagasaki gli amici italiani il prossimo ottobre.

«Il nostro Istituto organizza da anni scambi che ampliano non solo le competenze linguistiche – dichiara la dirigente scolastica Stefania Signorini, primo cittadino di Falconara – ma anche gli orizzonti culturali dei nostri studenti. ne realizziamo diversi sia in Europa, ultimamente con la Spagna, che con America ed Australia. Quest'ultimo con il Giappone è davvero un'esperienza di grande arricchimento, che ha consentito ai nostri studenti di entrare a contatto con una cultura così diversa e affascinante».