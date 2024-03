"A scuola con benessere": 24 psicologi al Savoia-Benincasa per affrontare (e non solo) il tema del fallimento

ANCONA – Stamattina al suono della campanella non sono seguite le consuete lezioni all’istituto superiore Savoia Benincasa. Sono 72 le classi liceo scientifico che, accompagnati da 24 psicologi psicoterapeuti, hanno dato il via al progetto ‘A scuola con benessere’, con un focus particolare sul valore educativo dell’insuccesso.

“Conosciamo la complessità del percorso di sviluppo in adolescenza, e quanto a volte crescere possa essere faticoso, per molti anche doloroso. Vogliamo esserci e fermarci insieme; condividere un modo diverso di esprimerci e stare in relazione. Gli studenti potranno partecipare a laboratori esperienziali come mindfulness, arteterapia, giochi interattivi, e lavori corporei sulle emozioni, attività di espressione che arrivano dove la parola spesso non riesce- spiega Federica Guercio, consigliera di OPM e referente per la psicologia scolastica – nella giornata in cui la scuola decide di fermarsi simbolicamente e riflettere sul benessere psicologico, i temi al centro di questa riflessione saranno la consapevolezza di sé, la gestione delle emozioni negative ed il miglioramento delle relazioni, dell’ansia e dello stress. Non a caso grande attenzione sarà dedicata a Sammy Marcantognini, psicologo e psicoterapeuta, filosofo e dottore in scienze motorie che terrà il seminario ‘Il valore educativo del fallimento’, aperto a studenti, docenti e familiari”. I laboratori esperienziali condotti dagli psicologi saranno intervallati da momenti di autoriflessione guidata e psico-educazione presentata attraverso dei talk video, un momento di riflessione individuale e collettiva autogestita da ogni gruppo classe.

“Come Presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi delle Marche ringrazio i 24 psicologi che oggi si sono dedicati a questa attività di sensibilizzazione - commenta Katia Marilungo – perché danno dimostrazione della dedizione verso il proprio lavoro, che non è solo un mestiere, ma una vera e propria vocazione. Sono intervenuti colleghi di tutta la regione provenienti da Pesaro fino a Fermo”. “Nell'ambito della promozione del benessere, la Scuola ha scelto di attivare, grazie alla collaborazione e disponibilità dell' Ordine Psicologi Marche rappresentato dalla Presidente Katia Marilungo e dal suo staff, interventi sistemici come comunità che riflette, che si legge e ri-legge, si incontra e progetta, nella dimensione dello ‘stare a scuola e fare scuola’, per migliorare e migliorarsi - commenta la Preside dell’Istituto Superiore Savoia Benincasa di Ancona, la Dottoressa Alessandra Bertini - A scuola si sviluppano relazioni, prove di socialità, contesti sfidanti e si manifestano talvolta disagi che vanno conosciuti e riconosciuti, affinché il benessere costituisca ingrediente di successo della missione scuola che impegna e coinvolge tutte le componenti della comunità”.

I 24 psicologi che hanno dato la loro disponibilità, a titolo gratuito, nella giornata di oggi al Savoia Benincasa sono (in ordine alfabetico): Federica Andreoli, Arianna Archibugi, Laura Baiocco, Giulia Baleani, Stefania Battistoni, Marco Brandi, Gianandrea Cardelli, Ketti Chiappa, Camilla De Nicola, Eva Dal Monte, Giulia Dionisi, Maria Rosa Esposito, Flavia Galassi, Silvia Giuliani, Silvia Iesari, Cristina Marinelli, Rossella Mastromauro, Federica Morganti, Maurizia Nardini, Raffaella Ramazzotti, Camilla Rossi e Elena Rossini Chiara Spinaci, Selene Zandri.