I nonni e il digitale: al Galilei un patto per unire generazioni

Nonni e digitale: un patto con la tecnologia per unire le generazioni. Il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Ancona, in collaborazione con le sigle sindacali SPI FNP UILP, ha costruito un progetto che coinvolge tutti gli alunni delle classi quarte e che prevede la realizzazione di diverse attività di servizio alla comunità. Tra queste, un gruppo di alunni gestirà un laboratorio di avvicinamento dei nonni (i propri o quelli della città) alla tecnologia, ovvero all’uso del computer o delle potenzialità del cellulare.

Il laboratorio consta di tre incontri presso i locali del liceo e prevede un’attività intragenerazionale di tutoring nei confronti di persone adulte e anziane sull’utilizzo del computer e dello smartphone. In particolare, gli studenti e le studentesse guideranno i nonni nell’attivazione di un account di posta elettronica, che può essere utilizzato anche per videoconferenze, e insegneranno loro l’utilizzo di alcune app d’interesse, quali Whatsapp, Facebook, applicazioni per scaricare audiolibri e musica o app ad uso commerciale.

Un modo per avvicinare ancora di più due generazioni solo apparentemente distanti e per colmare così un gap che non dovrebbe esistere. Un passo avanti verso l’alfabetizzazione digitale, insomma, in linea con i principi di solidarietà costituzionale e di inclusione europea. Una trentina i ragazzi coinvolti. Gli incontri, come precisa la dirigente del Galilei, professoressa Alessandra Rucci, sono aperti a tutti i nonni di Ancona, a prescindere dall’iscrizione dei loro nipoti allo Scientifico di via Gossens: «Visto l’esito assolutamente positivo della prima esperienza, abbiamo deciso di riproporre l’iniziativa. Vorrei invitare tutti i nonni a partecipare a questa importante iniziativa che avvicina le generazioni. L’iniziativa – continua la preside – è aperta alla comunità tutta, quindi possono iscriversi anche coloro che non sono direttamente nonni degli alunni della scuola, ma loro conoscenti».

Chi volesse partecipare, potrà scegliere o il ciclo degli incontri di marzo o di aprile.

Ciclo di marzo: dalle 9 alle 12 nei giorni 19, 20, 22 marzo 2024

Per iscriversi al ciclo, cliccare qui https://www.eventbrite.it/e/838432623547?aff=oddtdtcreator

Ciclo di aprile: dalle 9 alle 12 nei giorni 9, 10, 12 aprile 2024

Per iscriversi al ciclo, cliccare qui https://www.eventbrite.it/e/838434769967?aff=oddtdtcreator