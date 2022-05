Il Ridotto delle Muse ricorda Gianni Rodari, scolaresche a teatro

ANCONA - Spettacolo in ricordo di Gianni Rodari al Ridotto delle Muse, rivolto alle scolaresche delle scuole primarie. Ieri la rappresentazione, proposta gratuitamente dall'Associazione culturale "Proteo Fare Sapere - Marche" e messa in scena dalla cooperativa 56-Terra di Nessuno e Zona Musica (in allegato il volantino) ha visto la presenza di diverse scolaresche.

La rappresentazione è ispirata a Gianni Rodari in occasione della ricorrenza del centenario della nascita, che cadeva nel 2020 ma che, per motivi legati alla pandemia da COVID-19, non era stata celebrata. L'Amministrazione comunale ha aderito all'iniziativa con il patrocinio, la messa a disposizione del Ridotto del Teatro da parte dell'assessorato alla Cultura mentre l'assessorato alle Politiche Educative ha contribuito curando la partecipazione delle scuole. All'iniziativa hanno partecipato con entusiasmo gli alunni di sette scuole primarie cittadine.

«E' stato un piacere vedere finalmente i bambini in presenza partecipare ad uno spettacolo, che tra l 'altro ha ben rappresentato lo spirito educativo che animava Rodari – ha affermato al termine l'assessore alle Politiche Educative, Tiziana Borini -. E' stata una occasione importante per i piccoli per poter interagire con gli attori e costruire insieme storie inventate dagli stessi bambini attraverso un coinvolgente e divertente interscambio».