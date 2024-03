In cattedra contro la mafia, Federica Angeli incontra gli studenti del Rinaldini

Federica Angeli incontra gli studenti del liceo Rinaldini di Ancona nell'ambito del "Talent Antimafia" organizzato dall'associazione #Noi e promosso dalla Uil Marche e Uil Scuola Rua Marche. Questa mattina la giornalista di Repubblica, sotto scorta dal 2013 per le sue inchieste contro la criminalità organizzata romana, ha incontrato in aula magna una folta delegazione di studenti con i quali è si è confrotata partendo dal libro "40 secondi" che ripercorre la vicenda della morte di Willy Monteiro, il ragazzino pestato a morte nel 2020 a Colleferro. Per scrivere il libro la Angeli ha studiato le circa 90mila pagine di atti processuali. "Grazie alla Uil riusciamo a portare parole di legalità in tutte le scuole - ha detto la Angeli - Qui ad Ancona ho trovato dei ragazzi capaci di emozionarsi, attentissimi. Sono riusciti a toccare le corde profonde di questo libro". Erano presenti la segretaria generale della Uil Marche, Claudia Mazzucchelli, il segretario generale della Uil Scuola Marche, Antonio Spaziano, e Marina Capomagi, segretaria regionale della Uil Scuola. "La cultura della legalità - ha detto la segretaria Mazzucchelli - va promossa tutti i giorni e fin dalla scuola, con i giovani che rappresentano il futuro. Senza di essa prosperano il malaffare che non si appalesa solo con la criminalità organizzata ma anche in tutte quelle situazioni subite dai più deboli: dal lavoratore che si infortuna nell'azienda che non segue le norme sulla sicurezza perché "si è sempre fatto così", al mancato rispetto dei contratti, alle vessazioni subite e non denunciate per timore di ritorsioni". La Uil è il sindacato delle persone perché non vuole solo rivendicare i diritti di lavoratrici e lavoratori ma anche perché si impegna a costruire una società e un Paese migliori da consegnare alle future generazioni.