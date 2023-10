Salute a scuola, il decalogo dei pediatri consegnato in classe dall'assessore

ANCONA - Visita questa mattina dell'assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli nelle scuole Faiani e De Amicis per presentazione e distribuzione agli alunni del decalogo con i consigli dei pediatri per un corretto rientro in classe grazie alla iniziativa del Lions Ancona Colle Guasco. Stanno infatti arrivando in questi giorni nelle scuole di Ancona copie del decalogo realizzato dall'Istituto per la salute dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù e particolarmente rivolto ai bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ancona - Assessorato alle Politiche Educative - è portata avanti dal Lions Ancona Colle Guasco di Ancona. Stamane l'assessore Andreoli accompagnata dal presidente del Lions Colle Guasco, dott. Nelvio Cester, ha incontrato la dirigente Marta Marchetti e gli alunni delle Faiani ed anche la dirigente Lucia Cipolla e gli studenti delle scuole primarie De Amicis.

Durante l'incontro la presentazione e distribuzione del decalogo che fornisce 10 preziosi consigli che vanno da come preparare lo zaino, avere una giusta postura a scuola sul banco, prediligere una passeggiata per andare a scuola, fino alla corretta alimentazione da adottare sia nei bambini che negli adolescenti. Inoltre suggerimenti la gestione del tempo tra studio e gioco, la condivisione delle esperienze scolastiche e il rispetto dei tempi di apprendimento di ciascuno, infine una serie di suggerimenti per crescere bene insieme nella comunità scolastica e familiare.

"Ringrazio il Lions Colle Guasco per questa lodevole iniziativa - ha affermato l'assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli - poiché è sempre importante ed utile richiamare principi basilari del corretto approccio alla vita quotidiana per i nostri bambini e ragazzi. Un decalogo che affisso e distribuito nelle scuole cittadine aiuterà sicuramente i nostri alunni e le famiglie a incentivare un giusto approccio alla vita scolastica e a sostenere al meglio i nostri bambini e ragazzi nei propri impegni e nelle proprie esperienze di vita".

“L'obiettivo che il Lions Club Ancona Colle Guasco si è posto – spiega il presidente dott. Nelvio Cester - , è di fare giungere a tutti i bambini e le famiglie il messaggio dei pediatri. Il benessere psicofisico del bambino si ottiene dalla collaborazione e vicinanza di insegnanti e genitori applicando i consigli contenuti nel volantino che consegniamo a scuola, sostenendo le nuove generazioni nella loro formazione”.