Istruzione, scuola e ricerca: convegno della Cgil

“Il futuro del comparto istruzione e ricerca: ccnl istruzione e ricerca 2019/21, autonomia differenziata, dimensionamento scolastico”; è il titolo del convegno promosso da Flc Cgil Marche, in programma giovedì 9 novembre dalle ore 9 alle ore 17,30, presso il Klass Hotel, via Adriatica 22, Castelfidardo (An).

All’incontro partecipano: Antonio Renga, segretario generale Flc Cgil Marche, che introdurrà i lavori, Eleonora Fontana, segreteria regionale Cgil Marche, Matteo Antonini, settore Afam, Andrea Belardinelli, settore Ricerca, Tuscia Sonzini, settore Università, Ivan Di Pierro, settore Scuola, Enzo Di Vita, settore Scuola e Giovanni Masuzzo, settore Scuola.

Le conclusioni sono affidate a Gianna Fracassi, segretaria generale Flc Cgil.