Collegio docenti unificato e formazione per le educatrici dei nidi: appuntamento alle Muse

Il 1° settembre prossimo si terrà il "Collegio dei docenti unificato" che si svolgerà in presenza presso il Teatro delle Muse dalle ore 11:00 alle ore 13:00 circa. Il relatore dell'evento sarà il dottor Daniele Novara, pedagogista, consulente, formatore e direttore del Centro Psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti (CPP) di Piacenza. All'evento sono stati invitati i docenti delle scuole degli Istituti Comprensivi cittadini, le educatrici dei Nidi d'Infanzia e le Assistenti sociali comunali.

Il Collegio sarà preceduto dall'incontro di formazione ed approfondimento rivolto esclusivamente al personale educativo dei Nidi d'Infanzia comunali dalle ore 9:00 alle ore 11:00 sempre presso il Teatro delle Muse. Il relatore individuato è il prof. Francesco Zappettini, psicologo psicoterapeuta e docente universitario che si occupa da tempo di formazione e supervisione a educatori e insegnanti ed ha supervisionato le due pedagogiste comunali nel corso di questo anno. «Un momento di condivisione ancora più apprezzabile dopo i due anni di pandemia, per ripartire con fiducia ed entusiasmo– ha detto l’assessore alle Politiche educative, Tiziana Borini, -. E' anche occasione per la comunità educativa della città di confrontarsi sui temi di maggiore attualità in campo educativo».