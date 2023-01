Il sogno di entrare nell'Arma, le curiosità su stupefacenti e ambiente: incontro-confronto tra studenti e carabinieri

ANCONA - Carabinieri a scuola. Questa mattina i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona e i carabinieri forestali hanno incontrato gli studenti delle classi III e IV dell’Istituto Superiore “Savoia Benincasa ” di Ancona.

Durante l’evento, i ragazzi - circa duecento in tutto - hanno ascoltato il tenente Antonio Latino, comandante del Norm di Ancona, il maresciallo Barchesi ed il pari grado Oreste del Ruolo forestale. I giovani hanno avuto la possibilità di discutere di numerose tematiche ehanno visionato un filmato in cui sono descritte tutte le componenti dell’Arma dei Carabinieri. Molte domande in merito alle procedure di arruolamento, con specifico riferimento alle possibilità di accesso a Reparti ad alta specializzazione come il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche. L'incontro ha trattato temi tra i quali la tutela ambientale ed agroalimentare, al fenomeno degli incendi boschivi e la tutela delle specie animali in via di estinzione. Si è parlato anche di violenza di genere, con particolare riferimento ai reati di atti persecutori e “revenge porn”, stupefacenti e reati telematici.