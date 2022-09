Anno scolastico al via, il messaggio del sindaco che cita Seneca: «Studiamo non per la scuola, ma per la vita»

FABRIANO - Anno scolastico al via, il messaggio del sindaco Daniela Ghergo agli studenti fabrianesi:

«Care alunne, cari alunni, il primo giorno di scuola rappresenta sempre una data importante: carica di entusiasmo per chi inizia e di aspettative per chi riprende un percorso di studi già avviato. Troverete ad accogliervi gli insegnanti che vi accompagneranno nelle scoperte di ogni giorno, che saranno il vostro riferimento nei momenti di incertezza. Grazie a loro vi preparerete ad affrontare il futuro. Ritroverete i vostri compagni, con i quali condividere la vita di classe. Molti di loro vi saranno accanto per tutta la vita, saranno i vostri amici più fidati nel cammino che vi aspetta.Vi auguro di iniziare questo nuovo anno scolastico con dedizione e curiosità, e di fare vostra la parola impegno. Quello stesso impegno che mettete quando volete raggiungere un traguardo al quale tenete, una vittoria sportiva che avete sognato, un obiettivo che vi rende felici. La scuola farà fiorire i vostri talenti, e vi permetterà di affrontare la vita, arricchendovi di conoscenze che vi orienteranno nelle scelte future: “Studiamo non per la scuola, ma per la vita”, questo il motto del filosofo Lucio Seneca che vi invito a fare vostro. Ogni giorno che varcherete il portone d’ingresso avrete la grande occasione di imparare, scoprire, capire il mondo. E arricchirvi. Perché chi è povero di conoscenze e di cultura è anche povero di sogni. E di futuro. Buon inizio a voi ragazzi, ai docenti e al personale scolastico, ai vostri genitori. Dentro le vostre aule vi aspetta la vita. Fuori, il mondo».