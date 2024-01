Ripetizioni gratuite al Centro Giovani: le materie disponibili

Ripartiranno venerdì 26 gennaio le ripetizioni gratuite al Centro Giovani di via IV Novembre, che saranno aperte a tutti gli studenti delle scuole superiori.

L’attività di tutoraggio è stata programmata per Matematica, che potrà essere frequentata il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 18:30, Fisica il venerdì dalle 16 alle 17:30 e Lingua inglese, sempre il venerdì dalle 16 alle 18:30. Per partecipare alle ripetizioni basterà presentarsi al Centro Giovani (al civico 5 di via IV Novembre) e per ogni informazione si può contattare il Comune al numero 0719177533 oppure l’Informagiovani allo 0712360137 (il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19). In alternativa si potrà mandare una mail a istruzione@comune.falconara- marittima.an.it. Le lezioni saranno impartite con il metodo del peer tutoring: saranno gli studenti universitari a impartire le ripetizioni gratuite ai ragazzi delle superiori, nelle materie considerate più difficili. Un modo efficace di trasmettere conoscenze, perché coinvolge persone quasi coetanee e quindi più vicine.

Il mese scorso il Comune di Falconara ha aperto un bando di selezione per soli titoli per individuare i nuovi tutor, che saranno retribuiti dall’ente in base alle ore prestate, senza alcun costo per le famiglie degli studenti che riceveranno le ripetizioni.