Diventare volontario di Croce Rossa, aperte le iscrizioni ai corsi base

Sono aperte, presso il Comitato di Senigallia, le iscrizioni al nuovo corso base per aspiranti bolontari, che ha come obiettivo primario quello di far conoscere la storia e le caratteristiche di Croce Rossa, del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e i Sette Principi Fondamentali, valori fondativi su cui si basano tutte le attività dell’Associazione.

Il corso di formazione offre una preparazione di base, fornendo una visione completa del contesto locale, nazionale e internazionale in cui opera Croce Rossa. Vengono trasmesse nozioni di base anche di Diritto Internazionale Umanitario e di Primo Soccorso. Al completamento della formazione, coloro che avranno superato l’esame finale riceveranno un attestato che certifica le capacità acquisite e sancisce l'ingresso dei nuovi Volontari nella grande famiglia della Croce Rossa Italiana. Da questo momento si avrà la possibilità di prendere parte alle numerose attività promosse dall’associazione, che

spaziano dalla tutela della salute, alle operazioni in caso di emergenza, all’impegno civico per i diritti umani. Diventare Volontario della Croce Rossa Italiana significa investire il proprio tempo e le proprie energie a servizio degli altri, senza desiderare niente in cambio.

Significa mettersi alla prova e impiegare le proprie competenze e capacità per migliorare le condizioni di vita di persone più vulnerabili, chiunque esse siano. I volontari contribuiscono a difendere la salute e la vita, a diffondere i principi e valori di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e a formare cittadini responsabili di oggi e di domani. Il percorso inizierà ufficialmente con una serata di presentazione il 15 febbraio alle ore 21.00, presso la sede CRI

in via Foce Cesano 5 (dietro al centro commerciale "Il Maestrale").Questa serata sarà una preziosa occasione per approfondire dettagli sul corso e per fare la conoscenza di istruttori e futuri compagni di strada in Croce Rossa. Le lezioni avranno, poi, luogo nei giorni 17, 18 e 25 febbraio 2024. La registrazione al corso è obbligatoria e può essere effettuata online visitando il sito www.gaia.cri.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Volontari al numero 3346626187, dalle 17 alle 19, o scrivere una mail all'indirizzo diventavolontario@crisenigallia.it