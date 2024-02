Concorso in Polizia Locale, il sindacato organizza il corso di formazione: come partecipare

FALCONARA - Il Comune di Falconara ha pubblicato una selezione pubblica, per esami, per la copertura di 2 posti a tempo pieno e indeterminato del profilo professionale di Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori. Il bando è stato pubblicato il 5 febbraio, sul portale istituzionale del Comune e sul sito InPa: i candidati avranno tempo fino al 6 marzo per partecipare alla selezione. E’ prevista una prima prova pratica, cui seguiranno una prova scritta e una orale. Le date saranno pubblicate sul sito dell’ente.

Si consiglia di leggere attentamente il bando per verificarne le modalità di partecipazione e il possesso dei requisiti richiesti. Il Sindacato di Categoria della Polizia Locale SULPL Nazionale con il suo Laboratorio di Formazione ha organizzato un corso eccellente in partenza lunedì 26 febbraio 2024 e che si concluderà venerdì 15 marzo.

Ai corsisti garantiamo la possibilità di fare la differenza grazie alla preparazione acquisita. Al termine del corso saranno prontissimi per affrontare sia la prova scritta che quella orale. Il corso prevede oltre 40 ore di alta formazione; si effettua in modalità online su piattaforma zoom con 17 lezioni in diretta che si svolgeranno dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19.30. I docenti sono esperti professionisti del settore. I corsisti potranno esercitarsi con oltre 6mila quiz e verrà rilasciato anche l'attestato di partecipazione. Considerevole il materiale didattico messo a disposizione dei corsisiti. Sarà possibile iscriversi fino ad esaurimento posti.

Per ulteriori info e costi scrivere a laboratorio.formazione@sulpl.it o inviare messaggio whatsapp al 327 319 3082, ref. Dott.ssa Miriam Palumbo.