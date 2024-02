"The Begin Academy": torna il progetto per formare front office manager in hotel

“Dicono che il settore dell’Hotellerie sia difficile e che siano sempre meno i giovani che vogliono intraprendere questa strada. Io credo, invece, che sia tutta questione di far conoscere la bellezza del lavoro che facciamo ogni giorno e di prendere coscienza che siamo artefici di una magia quotidiana. Vedere brillare gli occhi di un Ospite di ritorno da un’esperienza costruita su misura è pura emozione. Ed è proprio questo quello che vogliamo fare con questo progetto: aiutare i giovani ad innamorarsi in maniera sincera della parola Ospitalità”. Così Guido Guidi, Presidente della The Begin Hotels, che, dopo le precedenti edizioni, è in procinto di dare avvio alla nuova edizione della The Begin Academy con l’obiettivo di accompagnare 15 giovani nel loro percorso di formazione e inserimento nel mondo del lavoro come Front Office Manager.

Con il supporto della digital business school w.academy partirà infatti tra poche settimane il Master in Front Office Management.

I 15 talenti selezionati seguiranno un programma di crescita specifico di 7 mesi, composto da due fasi principali:

Master in Front Office Management, con borsa di studio totale offerta dall'azienda. Durante questo periodo i discenti avranno modo di apprendere le nozioni tecniche del ruolo, ma anche la filosofia di accoglienza e i valori della The Begin, oltre alla distintività organizzativa tipica dell’azienda, che - lontana dalle logiche di catena - si basa non su dipartimenti staccati e separati, ma sullo sviluppo di competenze trasversali per ogni risorsa. 6 mesi di tirocinio con vitto, alloggio e rimborso spese mensile.

Al termine del periodo formativo, l’azienda valuterà la possibilità di assunzione con percorsi di crescita ad hoc per le risorse ritenute meritevoli e ambassador del brand. Il master sarà erogato, grazie a w.academy, con la metodologia del liquid learning , ovvero un mix tra formazione on-demand, formazione live-streaming e formazione on the job direttamente presso le strutture della The Begin Hotels (The Modernist Hotel, Hotel Continentale, Palace Suite a Trieste, SeePort Hotel ad Ancona, SeeBay Hotel nella Baia di Portonovo, Hotel Giardino dei Pini in Salento e il nuovo entrato Hotel Ferrara).

“Negli ultimi anni abbiamo formato e inserito in strutture ricettive centinaia di talenti, il nostro placement è riuscito con grande soddisfazione ad aprire, per la quasi totalità, delle opportunità di lavoro stabili e a lungo termine,” spiega Matteo Bartoloni, coordinatore scientifico del Master e presidente Manager Turismo “a dimostrazione che, quando si propongono percorsi di qualità, i giovani rispondono presente e sprigionano il loro potenziale dimostrando di essere un grande valore aggiunto”. Le selezioni sono aperte dalla prima settimana di febbraio e vengono gestite da w.academy, con lo scopo di selezionare i migliori 15 allievi.

I requisiti di accesso

Predisposizione all'accoglienza e al contatto con gli ospiti

Laurea o diploma, preferibilmente in discipline turistiche o linguistiche.

Età preferibile dai 19 ai 29 anni

Buona conoscenza della lingua Inglese (almeno livello B2).

Buona capacità di problem solving e spiccata attitudine al lavoro di gruppo

Per maggiori informazioni sul Master e per candidarsi: https://w.academy/master-front-office-management/