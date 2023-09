Social e strade sicure, la polizia aspetta i giovani in piazza: visite a bordo dei truck multimediali

ANCONA - Iniziative per i giovani domani a partire dalle 09 in Piazza Cavour. La polizia sarà presente con la campagna itinerante “una vita da social” dedicata alle scolaresche e mirata all’utilizzo sicuro di internet, all’educazione alla sicurezza stradale e al contrasto ai reati di discriminazione. I ragazzi potranno visitare il truck multimediale posizionato in piazza e interfacciarsi con i funzionari della Polizia di Stato, che li introdurranno alle tematiche di sicurezza informatica.

Sarà presente anche il truck della Polizia Scientifica per un viaggio nelle indagini tecniche, nella dattiloscopia, balistica per comprendere come l’intuito investigativo abbracci la scienza empirica. A seguire la Sezione Polizia Stradale di Ancona, coordinata dal Compartimento Polizia Stradale Marche, promuoverà un’iniziativa europea con stand, personale e dotazioni, in piazza Roma a partire dalle 15:00. Il personale della Polizia di Stato sarà a disposizione per illustrare l’iniziativa, oltre che per dimostrare il funzionamento delle apparecchiature speciali in dotazione per il controllo stradale.