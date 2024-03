Tormentata al telefono ed al campanello, viene aggredita e finisce in ospedale: nei guai un 67enne

JESI – Un fiume di telefonate, arrivate anche a quaranta al giorno, ed il campanello della vittima suonato ossessivamente per incontrarla, fino alle informazioni richieste alla sorella della donna in merito ai suoi spostamenti ed alla violenza fisica, certificata da una prognosi di trenta giorni emessa dal pronto soccorso di Jesi. Un incubo che si è concluso nella giornata di ieri, che ha visto notificare ad un 67enne jesino l’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento alla donna, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

I fatti risalgono ad un anno fa, quando l’uomo aveva cominciato a tartassare la vittima, la quale stava incominciando ad approfondire la sua conoscenza, per persuaderla ad andare a vivere con lui, martellandola al cellulare tanto da obbligarla in seguito a bloccare il numero. Un crescendo di esasperazione che ha avuto il culmine ad ottobre 2023, quando la donna, recatasi a casa dell’uomo per riprendere la propria bicicletta, è stata insultata ed aggredita, al punto da dove ricorrere alle cure del personale sanitario nell’ospedale cittadino.

I continui tentativi di approccio, anche con i parenti in modo da capire i suoi spostamenti, uniti alle offese pronunciate in occasione di ogni incontro casuale, hanno portato la donna a denunciare i fatti, dopo aver soprasseduto in passato al momento di querelarlo. Vista la pericolosità sociale, è stato notificato al 67enne una misura restrittiva, con l’obbligo di restare ad una distanza di almeno 500 metri dalla vittima ed il divieto assoluto di comunicare con lei.