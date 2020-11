Blitz in via 25 Aprile, Carabinieri e Polizia in massa blindano la strada: 4 arresti

Caos in via 25 Aprile, in pieno centro ad Ancona all’ora di cena, quando nella stradina che collega piazzale della Libertà all’incrocio con via Michelangelo Buonarroti, sono piombati Carabinieri e Polizia. Sul posto almeno 5 pattuglie dei carabinieri di Osimo insieme al Nucleo Operativo Radiomobile di Ancona che, proprio in quelle ore, erano sulle tracce di 4 uomini sospettati di essere i responsabili di furti in appartamento consumati negli ultimi giorni ad Ancona e nell’hinterland cittadino.

L’operazione di blocco a tenaglia è scattata intorno alle 20 quando le auto dei sospettati sono state intercettate nella strada del centro anconetano e circondate dalle forze di polizia. Secondo quanto riportato proprio da fonti di polizia, i presunti banditi hanno certato di fuggire resistendo con violenza ai militari (GUARDA IL VIDEO), che hanno chiesto supporto alla polizia di Stato, intervenuta con altre 2 pattuglie delle squadre Volanti. In tutto una decina di auto delle forze di polizia, tra auto civetta, gazzelle e pantere, i cui lampeggianti hanno richiamato l’attenzione dei residenti.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il contatto tra i sospetti e i carabinieri è arrivato alla fine di un inseguimento iniziato poco prima a Polverigi, dove nei giorni scorsi erano già stati registrati colpi in diversi appartamenti. In queste ore i 4 si trovano nelle caserme di Osimo e Ancona e sono in stato di arresto con l’accusa di furto.