Blitz di carabinieri e polizia in via 25 aprile: le immagini dell'arresto - VIDEO

Caos in via 25 Aprile, in pieno centro ad Ancona all’ora di cena, quando nella stradina che collega piazzale della Libertà all’incrocio con via Michelangelo Buonarroti, sono piombati Carabinieri e Polizia. Sul posto almeno 5 pattuglie dei carabinieri di Osimo insieme al Nucleo Operativo Radiomobile di Ancona che, proprio in quelle ore, erano sulle tracce di 4 uomini sospettati di essere i responsabili di furti in appartamento consumati negli ultimi giorni ad Ancona e nell’hinterland cittadino.