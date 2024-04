Niente coperchi, c'è il computer: addio cassonetti strabordanti, ora diventano "intelligenti" | VIDEO

ANCONA - Presentato oggi in piazza Pertini il prototipo del cassonetto Wizard, capace di compattare seduta stante i rifiuti in plastica e carta per ottimizzare il volume a disposizione nel contenitore. Una soluzione che vuole incidere positivamente anche sul decoro della città. Il dispositivo è stato presentato oggi dai fondatori della start-up anconetana e da AnconAmbiente. "Dal punto di vista dell'utenza non cambia nulla, ma il compattatre ogni tot ore entra in funzione- spiega Daniele De Paduanis, socio e fondatore di Wizard- con il computer interno riusciamo anche a valutare quando il cassonetto è pieno, ma anche quanto e cosa è stato conferito nel tempo".