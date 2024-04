ANCONA - Un grande spavento per Danilo Petrucci. La caduta in moto ha infatti lasciato strascichi per il pilota della Ducati Barni, uscito dall’ospedale di Torrette nel corso della mattinata di oggi, martedì 16 aprile. Nei giorni scorsi, a seguito dell’incidente avvenuto sulla pista di Cingoli, è stato trasportato in ospedale ad Ancona e sottoposto ad intervento chirurgico. Attraverso i profili social Petrux ha voluto ringraziare gli sportivi per le molteplici testimonianze di affetto ricevute, oltre che rassicurarli sulle condizioni fisiche.

Il video messaggio di Danilo Petrucci: “Sono fuori l’ospedale e mi sento quasi bene” ha esordito nel video. “La mascella ha preso un bel colpo. L’ho rotta in più parti così come la clavicola e la scapola. Sono tanto contento di essere qui. Durante la caduta non pensavo di poterla raccontare”. Successivamente Petrux ha ringraziato i dottori di Ancona che lo hanno curato, dando appuntamento a metà di giugno: “Torno a casa e ne avrò per un pò. Ci vedremo a Misano”. Infine, nonostante le condizioni fisiche non ottimali, si è ricavato un momento di ilarità: “Forse per la prima volta dimagrirò, dato che posso mangiare solo liquidi. Ringrazio tutti per i messaggi ricevuti”. Forza Danilo guarisci presto!.