Resti di Andreea, il corpo è rimasto sempre nel casolare. Escluso un malore

CASTELPLANIO - Il corpo di Andreea Rabciuc non sarebbe mai stato spostato dal casolare di Castelplanio ma potrebbe essere stato in un altro punto dell’immobile fatiscente e a rischio crollo. Su questa pista propendono gli investigatori che stanno lavorando per trovare quanti più elementi possibili per chiudere il cerchio. Alcune risposte verranno dall'esito dell'autopsia eseguita ieri e per la quale il medico legale si è preso 90 giorni per depositare i risultati. Al riscontro hanno partecipato anche un tossicologo e un entomologo, oltre ad un consulente della difesa rappresentata dall’avvocato Emanuele Giuliani. Dallo stesso esame è attesa una risposta sul Dna, che permetterà l'identificazione ufficiale della salma. Principale sospettato e unico indagato per omicidio volontario, sequestro di persona e spaccio di sostanze stupefacenti resta il fidanzato di Andreea, Simone Gresti, un 44enne con precedenti per droga, di Moie di Maiolati Spontini. Sinora non è mai stato interrogato e al momento la Procura non ha in programma di sentirlo.

Intanto gli è stato sequestrato il cellulare, che sarà esaminato con un accertamento irripetibile il 2 febbraio. Andreea Rabciuc non sarebbe morta per un malore ma al momento è difficile avere riscontri su una possibile overdose. Nel casolare nelle campagne di Castelplanio, dove sabato pomeriggio sono stati scoperti i resti che per gli inquirenti sono della ragazza, scomparsa a 27 anni, e nemmeno nella roulotte che si trova ad un chilometro di distanza e dove aveva trascorso la notte, tra l'11 e il 12 marzo 2022, con fidanzato e amici, sono state trovate tracce di stupefacenti. La Procura di Ancona non esclude neppure l'ipotesi di un gesto volontario, dopo il ritrovamento di una corda arrotolata a una trave e di uno scritto nei pressi del corpo. Ma è ancora prematuro per fare chiarezza.