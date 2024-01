Una corda nel casolare dei resti di Andreea, è stata trovata insieme ad una scritta

CASTELPLANIO - Una corda e una scritta sono state trovate nel casolare di via Monte Adamo, dove sabato sono stati ritrovati i resti di un corpo umano che sarebbero di Andreea Rabciuc, la 27enne romena che viveva a Jesi con la mamma e scomparsa il 12 marzo del 2022 dopo una notte trascorsa con amici e fidanzato in una roulotte della Montecarottese, a meno di un chilometro rispetto al ritrovamento. Due elementi emersi il giorno stesso di sabato, quando gli esperti della Scientifica sono entrati per effettuare i primi rilievi. La corda sarebbe stata arrotolata ad una trave, in prossimità della scala dove sono stati trovati i resti, le ossa di uno scheletro completo di cranio e i vestiti che indossava che corrisponderebbero a quelli della giovane (un giubbetto bianco, scarponcini neri, una maglietta con la stampa di Tom&Jerry). La scritta, seppur interpretabile, sarebbe attinente a quanto avvenuto nel casolare.

C’è da accertare se sia di Andreea. Gli investigatori stanno appurando se i due nuovi elementi possano fornire nuovi scenari al caso o se sia solo un tentativo di depistaggio. Nelle ore immediatamente successive al ritrovamento è stato portato via anche materiale ingombrante, come un reperto lungo avvolto in un cartone. Sulla corda l’avvocato che difende Simone Gresti (indagato per omicidio volontario, sequestro di persona e spaccio),Emanuele Giuliani, dice: «Non posso né confermare né smentire, vedremo quello che è stato refertato. Non so rispondere, quella sera non ho visto niente di particolare». Su questo punto gli investigatori hanno il massimo riserbo. Nel casolare c’era anche lo zainetto di Andreea con i documenti della ragazza dentro. Non è stata trovata droga. Il sopralluogo della Scientifica si è concluso ieri.