ANCONA - Si è svolta oggi l'autopsia sui resti umani ritrovati sabato pomeriggio in un casolare di via Monte Adamo, a Castelplanio. Sarebbero quelli di Andreea Rabciuc, la ragazza originaria della Romania, scomparsa nel marzo del 2022. L'esame sulle ossa è stato effettuato all'ospedale regionale di Torrette dal medico legale Adriano Tragliabracci. Con lui anche l'avvocato di Simone Gresti, Emanuele Giuliani ed il consulente di parte dell'indagato Cristiano Cortucci. «Non mi vorrei sbilanciare - ha dichiarato Giuliani uscendo dall'ospedale - neanche sulla vera identità del corpo. Certo, ci sono degli elementi che sono stati sottoposti alla famiglia ma per ora non c'è un dato oggettivo che ci dica che si tratti di Andreea. Dobbiamo aspettare l'esito dell'esame del dna».

Insieme all'avvocato Giuliani c'era il consulente Cristiano Cortucci che ha cercato di rispondere ad alcuni interrogativi. Uno su tutti: il corpo è stato spostato? «E' prematuro dirlo - afferma - per ora non riusciamo ad affermarlo con esattezza. Invece si può dire che non ci sono lesioni traumatiche sulle ossa ritrovate. Lo scheletro è sostanzialmente integro e, come detto, non ci sono lesioni che suggeriscano una pressione esterna». Per i risultati però bisognerà aspettare ancora qualche giorno: «Non conosciamo le tempistiche precise - conclude Giuliani - ci sono dei tempi tecnici da rispettare. E' importante non avere fretta, le indagini vanno fatte in modo scrupoloso. Simone è ancora sotto choc e non vuole rilasciare alcuna dichiarazione. E' per lui un momento molto delicato, la situazione come ben sapete si è evoluta in modo tragico». All'avvocato poi viene chiesto se Gresti conoscesse quel casolare: «No, il mio cliente non ha mai frequentato quel posto. Sicuramente ci sarà passato davanti con la macchina visto che è sfacciatamente sulla strada però non ci è mai entrato».

Carabinieri a casa di Simone

Nella giornata di oggi i carabinieri si sono presentati a casa di Simone Gresti. I militari avrebbero perquisito l'appartamento dove vive insieme alla famiglia e sequestrato un cellulare. E' bene ricordare che l'ex fidanzato di Andreea Rabciuc ad oggi è l'unico indagato con l'accusa di omicidio volontario. Durante il controllo sarebbero stati presenti anche i genitori di Gresti.