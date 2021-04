Il medico indagato alla polizia: «Ho iniettato la fisiologica per non fare brutta figura»

Il medico Sergio Costantini, indagato a piede libero per falso ideologico e lesioni personali commesse da pubblico ufficiale, ha sostenuto nel corso delle sommarie informazioni con gli investigatori della Squadra Mobile di aver somministrato la soluzione fisiologica ad alcuni pazienti. Si è giustificato dicendo di aver dato loro la dose fake perché lo pressavano per essere vaccinati anche se lui aveva esaurito le dosi a disposizione. In sostanza, secondo le motivazioni addotte dal medico in presenza del suo avvocato, non voleva far fare una brutta figura ai servizi sanitari e per questo ha inoculato in alcuni pazienti il finto vaccino. Il dottore non ha dato contezza agli inquirenti del numero di pazienti a cui ha somministrato la fisiologica e, soprattutto, che fine abbiano fatto le vere fiale. Domande queste a cui la Squadra Mobile diretta dal vice questore Carlo Pinto stanno cercando una risposta. Su richiesa del pm Ernesto Napolillo, sono stati sequestrati dalla polizia i moduli di consenso alla vaccinazione sottoscritti dai mutuati del dottor Costantini per risalire ai nominativi delle persone coinvolte in questa vicenda.

Intanto, con il passare delle ore, i casi sospetti tra i pazienti del dottore Costantini aumentano: dai trenta di ieri il numero è cresciuto ad una quarantina di persone, mentre il telefono della procura e della questura squilla incessante visto che il dottore contava 1500 mutuati, di cui molti over 80 e persone fragili. La polizia sta contattando in queste ore i vaccinati dal medico di 68 anni per ascoltarli. Tutti i casi sospetti saranno dirottati all'Asur per essere sottoposti ad una dose di vaccino, così da assicurare loro la copertura da Covid-19. Intanto oggi il medico non si è presentato nel suo studio in via Marconi 72 e neppure al centro vaccinale Leopardi in accordo con gli altri sanitari. Costantini si è affidato alla difesa dell'avvocato Antonella Palmieri la quale ha riferito di non aver dichiarazioni da rilasciare. «Il dottore - ha spiegato l'avvocato - sta collaborando per chiarire la situazione con ogni informazione utile».