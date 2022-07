«Nessuna modifica al servizio mensa dei nidi di Falconara»: la replica del Comune alla segnalazione di un lettore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

FALCONARA - «L’amministrazione comunale di Falconara desidera rassicurare tutti i genitori che nulla è cambiato sulle modalità di erogazione del pasto ai bambini dei nidi estivi. L’ipotesi di preparare i pasti nel centro cottura della ditta appaltatrice del servizio, a partire dalla seconda metà di luglio, era al vaglio degli uffici come proposta della ditta. Era motivata dalla contrazione delle frequenze in tale periodo e dalla possibilità di ridurre i costi gestionali delle utenze centralizzando le preparazioni, ma si è deciso di mantenere il servizio inalterato. E’ infine del tutto priva di fondamento la notizia del “taglio” delle merende, che non era stata nemmeno ipotizzata e che appare anche lesiva dell’immagine e dell’operato di un Ente che ha sempre creduto nella qualità dei servizi all’infanzia. L’Amministrazione ribadisce che nel progettare e realizzare i servizi all’infanzia, il fine ultimo è il benessere dei bambini e delle famiglie».

La replica si riferisce alla segnalazione di un lettore su AnconaToday ieri.