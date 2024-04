Pallanuoto, la piscina del Passetto è ancora chiusa. La Vela Ancona in casa a Bologna contro la Canottieri

ANCONA - Due partite al termine della regular season e per la Vela Ancona domani, sabato 27 aprile alle 14.45, c’è la capolista Canottieri Napoli. In casa, ma allo stadio del nuoto di Bologna, per la nota e lunga chiusura della vasca del Passetto di Ancona che obbliga i dorici da oltre due mesi a giocare in trasferta anche le partite che avrebbero dovuto ospitare in casa.

Sempre in trasferta anche per gli allenamenti, la squadra di coach Marco Risso è diventata ormai una nomade delle piscine di mezza Italia, con allenamenti svolti in vasche non idonee per la pallanuoto, dove può allenare la parte natatoria, o spesso non idonee per un campionato di serie A2, cioè più corte e più strette, ma magari con la profondità necessaria per allenare le gambe e la fase verticale. Ora che, però, la riapertura del Passetto dovrebbe essere vicina, la squadra deve affrontare a Bologna la penultima di regular season contro la Canottieri Napoli, capolista già certa del suo primato in virtù dei 7 punti di lunghezza sul Crotone. I dorici sono quarti a pari merito con la Olympic Roma, ma a due lunghezze inseguono Ischia e Arechi e a tre il Latina, mancano due partite e ai playoff vanno le prime quattro. Ecco dunque l’importanza dell’ultima “in casa” per i dorici.

Sul match coach Marco Risso, che sarà squalificato al pari del presidente e allenatore in seconda, in occasione delle partite, Igor Pace (in panchina andrà Marco Palanca, forse anche con Milko Pace, allenatore della femminile): «Abbiamo fatto tutto il girone di ritorno senza la piscina, comunque vada a sette giorni dalla fine del campionato siamo ancora in lizza per i playoff, sempre allenandoci in vasca da 25 e giocando in casa a Firenze, Bologna e Monterotondo. La squadra ha fatto un buon allenamento a Bologna con De Akker e President, la Canottieri nel girone sud è la candidata alla promozione, per valori e storia, come la Florentia al nord, e questo presenta già gli avversari che affronteremo, sarà una partita durissima e mi dispiace molto essere squalificato e non poter essere in panchina. Una partita senza appello, non possiamo più sbagliare».