SENIGALLIA- L’Officina del Gusto, la famosa pizzeria a Monte San Vito, cambia location. Con un post su Facebook, il titolare Luca Santarelli ha annunciato l’imminente chiusura per aprire l’attività a Senigallia. Non una fine, ma un nuovo inizio con un socio, Leonardo Rocchetti, titolare de “Il Capriccio di Leo”, apprezzata pizzeria al taglio a Borghetto di Monte San Vito. Giovanissimi, 29 anni Luca e 27 anni Leonardo, hanno deciso di unire le forze, le loro competenze e la loro passione per il mondo degli impasti per creare qualcosa di unico e speciale, riscrivendo la loro storia professionale. La nuova pizzeria aprirà sul lungomare Leonardo Da Vinci, nel locale che fino a poco tempo fa ospitava America Graffiti. Il taglio del nastro è previsto per la prima settimana di maggio, probabilmente per domenica 5. Ancora top secret il nome scelto, ma richiamerà l’amicizia e le attività dei due soci. Dopo 7 anni l’Officina del Gusto è quindi pronta a trasferirsi portando con sé tutta l’eccellenza e la professionalità che l’hanno contraddistinta in questi anni. L’ultima cena nel ristorante di Monte San Vito sarà domenica 14 aprile. Continuerà invece l'attività della pizzeria di Borghetto, anche questa aperta 7 anni fa, che sarà gestita dai familiari di Leonardo.

Luca, le tue pizze sono tra le più apprezzate della provincia di Ancona e il tuo locale è ormai molto conosciuto. Come mai la scelta di aprire una nuova pizzeria a Senigallia? «Dal punto di vista lavorativo sono un eterno insoddisfatto. Da un anno sentivo la necessità di cambiare zona, di fare qualcosa di nuovo e di avere nuovi stimoli. Nell'ultimo periodo, io e il mio amico Leonardo abbiamo deciso di aprire un locale. È stato tutto molto veloce e inaspettato. Un mese e mezzo fa abbiamo visto un ristorante a Senigallia e ci siamo detti: “Sì, è lui!”. Siamo certi che la città ci accoglierà a braccia aperte». E per te Leonardo? «Avevamo entrambi bisogno di un cambiamento e così abbiamo unito le forze. Siamo giovani, possiamo fare molto di più di quanto fatto finora. Affrontiamo questa nuova sfida spinti dalla passione per il mondo dei lievitati, degli impasti e delle cotture. Una passione che ci permette di regalare emozioni a chi mangia le nostre pizze. A Senigallia possiamo esprimere al meglio le nostre capacità ed evolvere». La pizzeria sul Lungomare Da Vinci avrà 70 coperti all’interno e 40 all’esterno e sarà aperta tutto l’anno. «I coperti sono meno rispetto al posto dove sto adesso, ma è una scelta voluta. In questo modo miglioriamo la nostra qualità di vita e il prodotto finale- afferma Luca Santarelli-. Vogliamo un locale di livello e il numero di coperti ci permetterà di farlo. Abbiamo obiettivi molto alti. Sarà una pizzeria che ragionerà come un ristorante perché per me la pizza è un piatto». Il menu regalerà delle sorprese con nuovi abbinamenti e nuovi impasti, frutto della fusione delle competenze dei due amici. «Ci saranno quattro impasti in carta- tonda classica contemporanea, padellino, teglia e pala romana- e impasti speciali- spiega Santarelli-. Per rendere omaggio alla città che ci ospita lavoreremo molto con il pesce, ma ci saranno anche altre novità». «Insieme creiamo un mondo pizza a 360°- aggiunge Leonardo Rocchetti-. Nel nuovo locale particolare attenzione sarà riservata al servizio. Per noi la comunicazione con il cliente è fondamentale: un conto è vendere, un conto è raccontare la storia che si nasconde dietro ad ogni pizza. Vogliamo portare la nostra passione al tavolo».