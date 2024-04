Nessuna limitazione per i tifosi, ora è ufficiale. Ancona-Lucchese si giocherà a porte aperte

ANCONA – E’ ufficiale. La partita di campionato tra l’Ancona e la Lucchese, in programma domenica 28 aprile alle ore 20, si giocherà regolarmente a porte aperte allo stadio Del Conero. La decisione è stata presa questa mattina in Prefettura e confermata nel pomeriggio dopo la riunione del Gos. “Ringrazio personalmente a nome della società, gli organi competenti che ci hanno permesso di giocare a porte aperte – ha detto l’Amministratore delegato del club Roberta Nocelli –. In primis il Prefetto Ordine, il Questore Capocasa e tutte le forze dell’ordine intervenute al tavolo tecnico, dove ho avuto la possibilità di spiegare il valore di questa gara. L’Amministrazione comunale di Ancona, nelle persone del Sindaco Silvetti e l’Assessore Eliantonio, hanno svolto un ruolo fondamentale. Vi vogliamo tutti allo stadio, abbiamo davvero bisogno del supporto della nostra gente, l’obiettivo è nelle nostre mani”. La società comunica inoltre che chi ha fatto il biglietto nei giorni precedenti non deve inoltrare altra richiesta. Chi è rimasto in attesa, può procedere all’acquisto visto che la prevendita è stata riaperta.