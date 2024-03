Ventisette assunzioni a tempo indeterminato in Comune: al via le domande

ANCONA- Il Comune di Ancona cerca agenti di Polizia locale e funzionari tecnici. Sono tre i concorsi pubblici indetti per la copertura, in totale, di 27 posti a tempo indeterminato. Come annunciato mesi fa, l’Amministrazione comunale ha pubblicato oggi gli avvisi. Il primo concorso per esami riguarda la copertura di 15 agenti di Polizia locale, categoria C1 full time e a tempo indeterminato presso il Corpo di Polizia Locale del Comune dorico. I requisiti di accesso specifici sono il diploma di scuola secondaria di secondo grado, l'idoneità pisco- fisica all'espletamento delle mansioni, l'abilitazione alla guida di cat. B e superiore e la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse.

Le prove d'esame consistono in una prova pratica di efficienza fisica, una prova scritta e una prova orale. Il secondo concorso per titoli ed esami riguarda la copertura di 7 posti di funzionario tecnico full time a tempo indeterminato presso il Comune di Ancona relativa ad attività di funzionario tecnico in ambiti legati alla realizzazione di opere pubbliche e protezione civile. Requisiti specifici: diploma di laurea in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria Civile Edile, Ingegneria Edile, Ingegneria Edile- Architettura, Ingegneria per l'Ambiente e territorio; nuovo ordinamento LM3 Architettura del paesaggio, LM4 Architettura e Ingegneria edile-architettura, LM23 Ingegneria civile, LM24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM26 Ingegneria della sicurezza, LM35 Ingegneria per l'Ambiente e il territorio. Le prove saranno articolare in una prova scritta con accertamento della lingua inglese e dell'uso di apparecchiature e applicazioni più diffuse, e in una prova orale.

Infine, l’ultimo concorso riguarda la copertura di 5 posti di funzionario tecnico full time a tempo indeterminato presso il Comune di Ancona nell'ambito della pianificazione urbana e ambientale. Requisiti specifici sono: diploma di laurea in Architettura, Pianificazione territoriale e Urbanistica, Pianificazione territoriale, urbanistca ed ambientale, Politica del Territorio; Urbanistica; Ingegneria civile, Ingegneria Civile Edile, Ingegneria edile, Ingegneria Edile- Architettura, Ingegneria per l'Ambiente e Territorio. Nuovo ordinamento: LM3 Architettura del paesaggio, LM4 Architettura e Ingegneria edile- architettura, LM23 Imgeneria civile, LM 24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM26 Ingegneria della sicurezza, Lm35 Ingegneria per l'Ambiente e il territorio, LM-48 Pianificazione territoriale- urbanistica ed ambientale.

Le prove saranno articolare in una prova scritta con accertamento della lingua inglese e dell'uso di apparecchiature e applicazioni più diffuse, e in una prova orale. Per tutti e tre i concorsi, le domande vanno inviate esclusivamente attraverso il Portale unico del reclutamento all'indirizzo www.InPA.gov.it previa registrazione nel Portale entro le ore 13:00 di venerdì 26 aprile. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Ufficio Risorse Umane nei giorni lun.- ven. ore 9-11 e giov. 15-17. «Il Comune di Ancona - sottolinea l'assessore alle Risorse Umane, Orlanda Latini - negli ultimi tempi ha subito una forte diminuzione di personale per via di pensionamenti e cessazioni a vario titolo. Di fronte alle sfide che si prospettano all'orizzonte c'è la necessità di rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente dato che l'efficacia dell'azione amministrativa passa attraverso le persone. Per mettere in atto gli obiettivi della giunta Silvetti servono risorse umane adeguate: partiamo con 27 assunzioni, a breve ci saranno ulteriori bandi per assumere altre professionalità».