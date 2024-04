Stangata per un tifoso dorico dopo Ancona-Sestri Levante: notificato un Daspo di otto anni

ANCONA – Ad incastrarlo, le immagini analizzate dalla polizia scientifica. Non potrà accedere alle manifestazioni sportive per i prossimi otto anni il tifoso biancorosso che in occasione del match del “Del Conero” Ancona-Sestri Levante, dello scorso 14 aprile, aveva acceso in Curva Nord un fumogeno poi lanciato all'interno del terreno di gioco causando la momentanea sospensione della partita, per consentire al personale addetto di rimuoverlo e spegnerlo.

Successivamente identificato dalla Digos, e deferito alla autorità, gli è stato notificato il divieto di accesso ai luoghi del territorio nazionale ove si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio di qualsiasi categoria, organizzate dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale italiano, compresa la Nazionale di calcio. La durata del provvedimento, pari ad otto anni, è stata valutata tenendo conto che il destinatario di tale disposizione era recidivo, visto che era già sottoposto in passato ad un’analoga misura. Gli è stato inoltre prescritto il divieto di accesso nei luoghi circostanti lo stadio "Del Conero" per i prossimi quattro anni.