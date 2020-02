Volley murato dal Coronavirus, sospesa l'attività nazionale. Rinvii anche nel basket

L’allarme Coronavirus stoppa il volley. La Federazione Italiana Pallavolo, congiuntamente alle due Leghe di Serie A maschile e femminile, ha deciso di sospendere l’intera attività nazionale a tutti i livelli fino al 1° marzo compreso. La decisione è stata assunta al termine di una riunione d’urgenza che si è tenuta ieri a Bologna, alla luce dei provvedimenti d’emergenza adottati in varie regioni del centro-nord.

«I tre organismi intendono porre la massima attenzione alla salvaguardia della salute comune e si impegnano a monitorare costantemente la situazione, riservandosi di prendere ulteriori decisioni dandone tempestiva comunicazione», si legge nel comunicato della Fipav che si è impegnata a scrivere al Ministro dello sport Spadafora e al Coni per chiedere soluzioni sull’eventuale ripresa delle attività agonistiche, incluso lo svolgimento di gare a porte chiuse e allenamenti. «Sarà cura della Federazione anche inviare una lettera al presidente della CEV Aleksandar Boricic relativamente alla partecipazione delle squadre italiane impegnate nelle coppe europee». Saltano, dunque, gli impegni della Lardini Filottrano che, dopo il rinvio in extremis della trasferta di Chieri, mercoledì avrebbe dovuto ospitare Brescia al PalaTriccoli di Jesi e domenica sarebbe stata di scena a Caserta. Sospesa anche tutta l'attività regionale e provinciale.

Nel basket, l’emergenza Coronavirus ferma la Luciana Mosconi Ancona: rinviata a data da destinarsi la trasferta della squadra dorica a Cesena che era in programma domenica 1° marzo, così come la sfida nel campionato di A2 tra Verona e Montegranaro che era in calendario per mercoledì sera.