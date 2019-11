Terremoto in Comune, la Mancinelli: «Sono preoccupata ma ora calma e gesso»

«C’è preoccupazione, ho appreso la notizia direttamente dalla stampa ed è giusto aspettare l’esito delle indagini. C’è preoccupazione, ma calma e gesso». Sono le parole a caldo del sindaco Valeria Mancinelli sul terremoto che in queste ore sta scuotendo il Comune di Ancona, dove stamattina si sono presentati gli agenti della squadra mobile coordinati dal dirigente Carlo Pinto e la sezione di polizia giudiziaria della Municipale. Le forze dell’ordine hanno eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di un dipendente pubblico e 4 imprenditori edili tutti accusati di corruzione aggravata. Il sindaco ha anche precisato che al momento non è stata contattata dagli investigatori.

«E’ una notizia preoccupante, ma aspettiamo la fondatezza degli addebiti alla fine dell’eventuale processo. E’ evidente che se sono state eseguite misure cautelari qualche sintomo di un problema serio c’è- ha detto il sindaco- ci sono capitate in passato mele marce in passato, in quel caso si è andati fino in fondo e si è provveduto al licenziamento. In altri casi, alla fine di un giusto processo è risultato che la responsabilità penale non c’era e siamo stati felici. Rigore, ma calma e gesso facendo quello che prevede la legge nei vari passaggi». La Mancinelli ha aggiunto che: «Che possano esserci mele marce non c’è dubbio, su 800 dipendenti metto la mano sul fuoco su 799. Statisticamente parlando però episodi di questo tipo si possono anche verificare, l’importante è che vengano anche scoperti ammesso che in questo caso gli accertamenti portino alla conferma delle ipotesi accusatorie».

IL BLITZ DELLA POLIZIA

LE INDAGINI, 5 ARRESTI E 30 INDAGATI