Psicosi virus, assalto a farmacie e supermercati: disinfettanti e alcol introvabili

Farmacie a secco di mascherine. Gel disinfettante e flaconi di alcol denaturato introvabili nei negozi. Supermercati presi d’assalto da famiglie che fanno scorta di generi alimentari di prima necessità.

La paura del Coronavirus si tocca con mano anche ad Ancona, dove i cittadini corrono ai ripari e si preparano al peggio. Di giorno in giorno l’allarme aumenta e, di pari passo, si registra un’impennata degli acquisti: carta igienica, acqua minerale, pasta, farina, uova, latte. Diversi punti vendita sono stati costretti ad incrementare gli ordini, lunghe file si registrano anche davanti ai distributori automatici di minerale, come all’Acquashop di via Primo Maggio.

Gli scaffali si stanno alleggerendo e sono vuoti quelli che esponevano Amuchina, gel disinfettanti e alcol denaturato: sono rimaste solo le etichette con i prezzi. Identico discorso nelle farmacie, dove mascherine e saponi igienizzanti sono irreperibili. Alla farmacia La Salute di Pietralacroce è stato esposto un cartello in vetrina per segnalare al pubblico l’esaurimento di questi prodotti, mentre stanno andando a ruba confezioni di integratori, fermenti lattici e rimedi naturali per aumentare le difese immunitarie. Insomma, la psicosi del Coronavirus è sempre più diffusa.

NIENTE BLOCCO DELLE MARCHE, MA SI RAGIONA PROVINCIA PER PROVINCIA

STOP AL CARNEVALE DI SENIGALLIA

CORONAVIRUS, ANCHE CELANI ATTACCA CERISCIOLI

POPOLO DELLA FAMIGLIA SUL CORONAVIRUS

GLI SCIACALLI DEL CORONAVIRUS

TAMPONI NELLE MARCHE, PER ORA NESSUN INFETTO

NO A PANICO E ABBANDONI DEGLI ANIMALI

LA PROPOSTA DI RIFONDAZIONE COMUNISTA: «MASCHERINE E DISINFETTANTI GRATIS»

FORZA ITALIA SU CORONAVIRUS

LA BANCA AIUTA FAMIGLIE E IMPRESE: STOP A MUTUI

FRATELLI D'ITALIA: «LE MARCHE SEMBRANO COMMISSARIATE»

ZAFFIRI SU CERISCIOLI: «O UN ERRORE O LUI SENZA CORAGGIO»

GUIDA BENESSERE - CORONAVIRUS, COS'E', COME SI TRASMETTE E COSA (NON) FARE

ANNULLATO IL CARNEVALE DI FALCONARA

VIDEO - DOPO LO STOP DI CERISCIOLI ECCO LA CHIAMATA DEL PREMIER

CORONAVIRUS, DOPO LO STOP DI CERISCIOLI ARRIVA L'ATTACCO DELLA LEGA

IL CORONAVIRUS FA PAURA? TUTTI AL RISTORANTE CINESE

CERISCIOLI STA PER BLINDARE LE MARCHE, POI ARRIVA LA CHIAMATA DI CONTE

LE OPPOSIZIONE ATTACCANO LA MANCINELLI

IL CORONAVIRUS FERMA ANCHE IL VOLLEY

ANCONA ANNULLA IL CARNEVALE

UGL CHIEDE MASCHERINE E GUANTI PER LA POLIZIA LOCALE

IL SINDACATO DEI MEDICI DENUNCIA CARENZA DI PERSONALE

APRE IL COC A JESI

CASO SOSPETTO? LE 3 CONDIZIONI FONDAMENTALI

LA REGIONE CHIEDE PRECAUZIONI

3 CASI NELLE MARCHE: TUTTI NEGATIVI

CISL PREOCCUPATA PER CHI LAVORA NELLA SANITA'

LA LEGA CHIAMA IL SINDACO: «MASCHERINE PER CHI LAVORA NEGLI UFFICI COMUNALI»

CORONAVIRUS, IL DECALODO DEL MINISTERO: LE 10 REGOLE

GOSTOLI (PD): «LA LEGA VUOLE CREARE LA PSICOSI»

SI FERMA ANCHE IL BASKET, RINVIATA LA PARTITA DELL'AURORA JESI

CERISCIOLI DOPO IL CASO DELLA BIMBA TORNATA DALL'AFRICA: «LIVELLO DI GUARDIA ALTO»

BIMBA TORNA DALL'AFRICA CON LA FEBBRE, SCATTA LA PROFILASSI CONTRO CORONAVIRUS

CORONAVIRUS NON TI TEMO, CENA SOLIDALE AL RISTORANTE CINESE PER BATTERE RAZZISMO

IL VIRUS FA PAURA E AL RISTORANTE CINESE CROLLA IL FATTURATO

TEST MOLECOLARI ALL'UNITA' DI VIROLOGIA DI TORRETTE

PASSEGGERI AI RAGGI X ALL'AEROPORTO

CORONAVIRUS, 2 MARCHIGIANI SOSPETTI

Gallery